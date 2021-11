Videos con falsas denuncias, boletas truchas y entrega de regalos: todo vale a pocos días de las elecciones

Para empezar, circula por las redes un video donde se denuncia el reparto de boletas de la coalición JUNTOS, por los domicilios. En este sentido, se dio a conocer un video de respuesta que pone en evidencia que se trata de una maniobra tramposa disfrazada de denuncia.

En las últimas horas viene circulando un video en el cual una persona desconocida denuncia que, en el distrito de La Matanza, más precisamente en la localidad de Lomas del Mirador, se estaban repartiendo sobres con boletas de la coalición opositora en su interior, en donde uno de sus candidatos -Martiniano Molina- estaba incluído en las mismas. La misma persona argumentaba que «eso no debía pasar» y por consiguiente «eran falsas».

Lo cierto es que en la boleta oficial del mencionado partido SI está el candidato en las boletas que aparecen en el video, y coinciden con la misma. Por lo tanto desde el espacio de Juntos aseguran que el video es, a las claras, malintencionado y sólo pretende confundir a los electores desprevenidos.

Juan Manuel Caudana, intendente de Santa Clara de Buena Vista por el Frente de Todos en la provincia de Santa Fe, grabó un audio que se viralizó.

En uno de los mensajes, el jefe comunal -quien acompaña la lista oficialista encabezada que tiene como candidato testimonial al gobernador Omar Perotti- le advierte a su interlocutor: «Sacá foto del voto porque si perdemos no te vas a poder llevar los $ 10.000».

Según se desprende de los audios, difundidos a través de las redes sociales, el receptor de los mensajes es una persona que iba a recibir tres pagos de un subsidio.

En el primer mensaje se escucha a Caudana decir: «Se están viendo los recursos. Todavía no transfirieron una parte de los recursos. Te van a hacer $ 10.000 que te lo dan ahora. Después el 14, 15 o 16 de noviembre otros $ 10.000 y en diciembre otros $10.000. Si vienen las partidas te agregan para los otros 59».

«Sacame foto del voto que me haces votar porque si perdemos no te vas a poder llevar más los $ 10.000 porque yo no voy a poner más un mango de mis recursos para ayudas sociales y políticas. Hacé fuerza para que ganemos y vas a cobrar toda esa ayuda«, advirtió el intendente.