(VIDEOS) URGENTE: estaría cercado el sospechoso de femicidio en Villa Luzuriaga

15 JUN – Los investigadores del crimen de la mujer que fue atacada ayer frente a su hijo de 5 años en el partido de La Matanza buscan como principal sospechoso a un hombre que vive en situación de calle, quien se presume que engañó a su víctima con venderle una panchera.

Se dió a conocer que, con esa excusa, fue con ella y el niño hasta un predio abandonado, trayecto en el que fue filmado por cámaras de seguridad en base a las cuales pudo ser identificado y ahora está siendo buscado.

Fuentes judiciales informaron hoy que la policía realizaba esta tarde distintos procedimientos en busca de un hombre apodado “Leo“, quien es el principal sospechoso de haber asesinado a golpes a Gloria Cristina Domínguez Zimmerman (29), de nacionalidad paraguaya.

La víctima, Gloria Cristina Domínguez Zimmerman de 29 años.

En tanto, los investigadores aguardan para las próximas horas el resultado preliminar de la autopsia para certificar las causas de la muerte y si Gloria fue víctima de un abuso sexual.

“Se trabaja en hipótesis de que la mujer fue a comprar engañada una panchera para el kiosco”, reconoció un investigador, quien agregó que aún se trata de determinar si el acusado era un cliente o un proveedor del negocio.

La policía se encuentra trabajando en el lugar del hallazgo, una casa abandonada en la que funcionaba un centro terapéutico, en busca del teléfono celular de la víctima, que será importante para la pesquisa.

“A mi mami la mataron”, fue lo que dijo el hijo de la víctima a sus familiares tras el crimen, según relató esta mañana su tía paterna en declaraciones a la prensa que brindó junto a Venerio Ocampo, esposo de Gloria y padre del niño.

Según la mujer, su sobrino “vio todo y contó detalladamente” lo sucedido.

Por su parte, Ocampo, quebrado en llanto, recordó que ayer a las 5 de la mañana él se fue a trabajar y que su esposa se quedó con su hijo,

“A las 8 fueron al kiosco -que ambos tenían en la zona- y no supe más nada. No hablé con Gloria durante el día. Un señor lo encontró (a su hijo) llorando y llamaron a la policía”, sostuvo, al confirmar también que su hijo “vio todo”, cuando el agresor “le quitó la ropa” a su mamá y la atacó.

El cuerpo de la víctima fue encontrado ayer en un predio abandonado donde funcionaba un centro terapéutico, en Villa Luzuriaga, La Matanza, tras el pedido de auxilio del niño.

Más tarde, mediante el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, se pudo obtener una imagen del momento en que Gloria, el niño y el sospechoso -vestido con una remera gris y un jean- caminan por la calle, lo que fue clave para identificarlo e iniciar la búsqueda, dijeron a Télam las fuentes judiciales.

El fiscal Gastón Duplaa, a cargo de la UFI especializada en Homicidios de La Matanza, aguarda el resultado preliminar de la autopsia que se realizará durante esta jornada para conocer detalles del homicidio y si la mujer fue víctima de un abuso sexual.

Según las primeras pericias, la mujer murió por un fuerte golpe producido con un objeto contundente de cerámica, como un inodoro o vanitory que se hallaba en el predio abandonado, señaló un vocero judicial

En la escena del crimen se halló cantidad de prueba pericial, como “pelos, sangre y huellas”, indicó el investigador consultado.

Así quedó registrado el paso de Gloria con su hijo, junto al sospechoso que ahora es buscado intensamente.

El hallazgo se produjo ayer en el segundo piso de la construcción abandonada situada en Remedios de Escalada y Camino de Cintura, adonde la policía llegó tras un llamado 911.

Según las fuentes, al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a un vecino, quien refirió que halló a un menor de edad en la vía pública que, momentos antes, dijo que su mamá de nombre “Gloria” fue golpeada por un hombre.

Luis Bocetto, el vecino que asistió al niño, recordó ante la prensa el momento en el que el menor relató lo sucedido con su madre.

“Le pregunté qué le pasó y me dice ‘el hombre me dijo que me iba a venir a buscar y no vino más’”, expresó Bocetto.

El testigo indicó que en ese momento el niño señaló: “El hombre me trajo, era de día, vinimos con mamá. El hombre mató a mamá”.-

Infocom.ar, con información de Télam.